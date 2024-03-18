رئيس جامعة بنها يتشارك مع الطلاب فرحة رمضان في حفل إفطار جماعي

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مساء يوم الاثنين، في حفل إفطار جماعي مع طلاب المدن الجامعية، ورافقه في الحفل الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة والمدن الجامعية.

هنأ رئيس الجامعة الحضور بشهر رمضان الكريم، معربًا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب. ودار حوار مفتوح مع الطلاب للاستماع إلى اقتراحاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم في المدن الجامعية.

أكد الجيزاوي أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تسعى لفتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة، مما يخلق بيئة إيجابية للتواصل المستمر كأسرة واحدة.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة، حرصهم على المشاركة في حفل الإفطار الجماعي لتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها.

بعد الإفطار، حضر رئيس الجامعة المباراة النهائية للكرة الخماسية بين طلاب المدن الجامعية بكفر سعد ببنها وطلاب المدن الجامعية بشبرا.. وفي الختام، قام بتكريم الفريق الفائز تشجيعًا للطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية.

إفطار المدينة الجامعية

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