إريك دينيسيه يكتب: إستراتيجية التوتر.. مبادرات ماكرون الخطيرة اعترض عليها جميع حلفاء «الناتو»



الكرملين حذر من أن إرسال قوات من الدول الأوروبية الأعضاء فى الحلف إلى أوكرانيا سيؤدى إلى صراع «حتمى» مع «روسيا»

نتناول أولًا حادثة البحر الأسود الجوية.. في ٥ مارس، نفذت القوات الجوية الفرنسية دورية استطلاع جوي في البحر الأسود، قبالة المجال الجوي الروسي.. حتى الآن، لا شيء غير عادي. وبالفعل، منذ أكثر من عامين، أتاحت المواقع المتخصصة في مراقبة النشاط الجوي الدولي (المدني والعسكري) مراقبة انتشار طائرات الناتو بالقرب من الحدود البرية والبحرية لروسيا يوميًا، لأغراض الاستخبارات الكهرومغناطيسية (ROEM/SIGINT) أو التصوير الفوتوغرافي/ مهمات التصوير (ROIM/IMINT).

على سبيل المثال، تتيح لنا لقطة الشاشة من موقع FlightRadar٢٤ بتاريخ ٦ مارس رؤية العديد من طائرات الناتو (طائرات أو طائرات بدون طيار) من (القوات الجوية الأمريكية، والقوات الجوية الملكية، والطيران العسكرى)منتشرة فوق البحر الأسود أو بالقرب من الحدود الجنوبية لأوكرانيا (مولدوفا، ترانسنيستريا).

لكن المثير للدهشة أن رصد النشاط الجوي خلال نهار ٥ مارس لم يكشف عن وجود أي طائرات فرنسية في المنطقة. إلا أن فرنسا أكدت أنها نشرت طائرة مراقبة جوية من طراز أواكس إي-٣إف فوق البحر الأسود، برفقة طائرتين رافال. وتمت هذه المهمة، حسبما أكد مصدر عسكري فرنسي لوكالة فرانس برس، وفقا للملاحة المخطط لها في الفضاء الدولي وأكدت باريس عدم وقوع أي حادث.

وتبقى الحقيقة أنه لا يمكن تتبع رحلة طائرة الأواكس الفرنسية هذه عبر المواقع المتخصصة التي تستخدم البيانات التي تبثها أجهزة الإرسال والاستقبال. بالنسبة للمتخصصين في مراقبة النشاط الجوي، فإن هذا "الغياب" للطائرات الفرنسية يعني أنها كانت تعمل مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال ADS-B، وهو أمر غير معتاد تمامًا ويمكن اعتباره في السياق الحالي شكلًا من أشكال الاستفزاز.

في الواقع، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، تم تنفيذ الغالبية العظمى من الرحلات الجوية الاستخباراتية الإلكترونية الغربية مع تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لتجنب الأخطاء ولإبلاغ الروس والطيران المدني بوجودها. وهذا مقياس واضح لعدم التضارب. فقط طائرات جلوبال هوك بدون طيار تقطع أحيانًا أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، لكنها تطير على ارتفاعات عالية جدًا (٥٠.٠٠٠ إلى ٦٠.٠٠٠ قدم)، وليست مسلحة ولا تمثل خطرًا على الحركة الجوية. وبالمثل، فإن الطائرات المقاتلة التي تعمل كجزء من تدريبات الناتو فوق دول البلطيق نادرًا ما تقوم بتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.

ومع ذلك، فإن الدول الأخرى المشاركة في دعم أوكرانيا، تكون في أغلب الأحيان حريصة على عدم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، كما يتضح، في ٥ مارس، من خلال رحلات جوية لطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية RC-١٣٥ Rivet Joint وطائرة تابعة للبحرية الأمريكية P-٨A Poseidon في مهمة في منطقة البحر الأسود (انظر الصورة). تم تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهاتين الطائرتين.

لذلك يجب علينا أن نعتبر أن وقف أجهزة الإرسال والاستقبال كان قرارًا متعمدًا من جانب فرنسا، على الرغم من أن دورية سلاح الجو كانت تقترب من المجال الجوي الروسي. أقل ما يمكن قوله أن مثل هذا القرار يبدو غير مناسب، وكان يُنظر إليه من قِبَل الروس ــ ويجب الاعتراف بذلك بحق ــ باعتباره استفزازًا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في ٥ مارس ٢٠٢٤، رصدت أصول مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود ثلاثة أهداف جوية تحلق باتجاه حدود الاتحاد الروسي". وردًا على ذلك، بينما كانت "طائرة كشف ومراقبة رادارية بعيدة المدى (أواكس) ومقاتلتان متعددتا المهام من طراز رافال سي من القوات الجوية الفرنسية" تستعد للتحليق فوق المياه الإقليمية الروسية، أقلعت طائرة سو -٢٧ "لمنع انتهاك حدود الاتحاد الروسي"، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس. ومع اقتراب المقاتلة الروسية، غادرت الطائرات الفرنسية المجال الجوي فوق البحر الأسود ولم يحدث أي انتهاك لحدود روسيا الاتحادية، كما تؤكد موسكو.

كما تم التعليق على هذه الحادثة على نطاق واسع عبر المحيط الأطلسي، على الرغم من أن وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية لم تذكرها إلا قليلًا. والحقيقة أن هذا الموقف لم يلق استحسانًا على الإطلاق من قبل الأمريكيين، الذين لا يرون أنه من المفيد صب الزيت على النار، خاصة وأن ذلك حدث منتصف "الثلاثاء الكبير" وكان الجميع في واشنطن مستقطبين في الانتخابات التمهيدية. وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة تصريحات شديدة اللهجة ضد ماكرون من قبل المعلقين على القنوات التليفزيونية الأمريكية، الذين تساءلوا عما حدث للرئيس الفرنسي عندما أمر برحلة عسكرية، مع وقف أجهزة الإرسال والاستقبال، بالقرب من حدود روسيا؟ مثل هذا الإجراء لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وكان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث بين القوى النووية.

اعتراضات الحلفاء

وهذا الحدث للأسف جزء مما يبدو أنه "استراتيجية توتر" يتبعها الرئيس الفرنسي، الذي واصل لعدة أسابيع الدعوة إلى رد فعل حازم تجاه روسيا، التي تتزايد قوتها بشكل غير متناسب مع التهديد، لأن الجيش الأوكراني في وضع صعب للغاية بعد انتكاساته الأخيرة (فشل الهجوم المضاد، خسارة أدييفكا) وعجزه في توفير ذخيرة المدفعية، بسبب انقطاع المساعدات الأمريكية وعدم اهتمام الكونجرس المتزايد بهذه الحرب.

وبدلًا من اقتراح طريقة للخروج من الأزمة من خلال المفاوضات، يبدو أن المقيم فى الإليزيه يرغب في ارتداء عباءة "زعيم الغرب" ضد موسكو. والواقع أنه منذ منتصف فبراير، كان يصدر تصريحات مدوية لدعم أوكرانيا ومواقف عدائية متزايدة تجاه روسيا.

– في ١٦ فبراير الماضي، بمناسبة زيارة زيلينسكي إلى باريس، وقع ماكرون على اتفاقية دفاع ملزمة بشكل خاص مع أوكرانيا.

– في ٢٦ فبراير، وفي ختام الاجتماع الدولي لدعم كييف الذي نظم في باريس، دعا ماكرون الغربيين إلى "الانطلاق" ضد موسكو ولم يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا. وأثارت تعليقاته ضجة كبيرة في فرنسا وأوروبا وعبر المحيط الأطلسي.

وفي اليوم التالي، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتراضاته على احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، مذكرًا بأن هذه المسألة يجب أن يناقشها البرلمان، كما هو مبين في الدستور، ولا يمكن اتخاذها إلا بالتنسيق مع الحلفاء.

ولكن في المقام الأول، جاء التنصل الأكثر وضوحًا من شركاء فرنسا الدوليين. وقد نأى جميع الأوروبيين بأنفسهم عن تصريحات الرئيس الفرنسي، مستنكرين "هوسه بالانقلابات الدبلوماسية". وكانت الانتقادات شديدة للغاية، لا سيما في ألمانيا، الدولة التي تبذل قصارى جهدها لتجنب التصعيد في أوكرانيا: وهكذا كشف أولاف شولتز بالمصادفة عن وجود جنود فرنسيين - ولكن بريطانيين أيضًا - في مسرح العمليات من أجل ضمان تنفيذ أنظمة الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف، وهو ما ترفض برلين القيام به.

وإلى جانب ألمانيا، رفضت كل من المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والسويد وفنلندا تصريحات إيمانويل ماكرون ورفضت فكرة إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن ذلك سيمثل "دفعة ضخمة فى التصعيد".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أيضًا إنه "لا توجد خطط لنشر قوات برية تابعة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا"، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى أدريان واتسون إن "الرئيس بايدن كان واضحًا في أن الولايات المتحدة لن ترسل جنودًا للقتال في أوكرانيا". وأخيرا، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى الامتناع عن أي خطاب استفزازي من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج حرب مميتة بالفعل.

من جانبه، حذّر الكرملين من أن إرسال قوات من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا سيؤدي إلى صراع "حتمي" بين روسيا والحلف الأطلسي.

وعلى الرغم من الانتقادات والرفض لمبادراته من قبل جميع حلفائه وشركائه، إلا أن الرئيس الفرنسي لم يغير مسار عمله، مما أدى إلى تفاقم التوترات.

- في ٥ مارس، أثناء زيارته إلى براغ، دعا إيمانويل ماكرون، في حديثه إلى الفرنسيين الذين يعيشون في جمهورية التشيك، الحلفاء في أوروبا إلى "ألا يكونوا جبناء" في مواجهة روسيا في سياق الصراع في أوكرانيا.

وردًا على هذه التصريحات الجديدة، رد وزير الدفاع الألماني على الفور قائلا: "كلام إيمانويل ماكرون لا يساعد في حل الوضع في أوكرانيا". وذكّر الأمريكي جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية داخل مجلس الأمن القومي، مرة أخرى بأن القوات الأمريكية لن تشارك في القتال في أوكرانيا.

– في نفس اليوم، كما رأينا، قررت باريس إرسال طائرة أواكس وطائرتين رافال، مع وقف أجهزة الإرسال والاستقبال، في المنطقة المجاورة مباشرة للمجال الجوي الروسي.

- في ٦ مارس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي على قناة LCI أن فرنسا ستواصل دعم كييف، وأوضح أن وجود أفراد عسكريين غربيين على الأراضي الأوكرانية قد يكون ضروريًا لتقديم أنواع معينة من الدعم، لا سيما إزالة الألغام والتدريب. بينما يؤكد بشكل مربك أن باريس لن تعبر الحدود للمشاركة في الصراع الأوكراني!

- أخيرًا، في ٧ مارس، بعد استقبال رئيس مولدوفا في الإليزيه، أعلن ماكرون عن توقيع اتفاقية دفاع بين البلدين والافتتاح المرتقب لمهمة دفاعية دائمة في تشيسيناو، قبل إرسال محتمل لقوة عسكرية من الفرقة الفرنسية إلى هذا البلد.

ونتيجة لهذا فإن السخط على باريس أصبح واضحًا على نحو متزايد في الكرملين ــ تمامًا كما هو الحال داخل حلف شمال الأطلسي. وفي ٧ مارس، أعلن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن موسكو لم يعد لديها "خط أحمر" تجاه فرنسا بسبب تورطها المتزايد في الصراع الأوكراني؛ وأعلن سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن الرئيس الفرنسي أصبح أكثر خطورة. تجد بلادنا اليوم نفسها مصنفة بشكل واضح من قبل موسكو كدولة معادية.

سؤال يبحث عن إجابة

فماذا ستستفيد فرنسا من مثل هذه السياسة؟ ما الذي يسعى إليه إيمانويل ماكرون من خلال تصريحاته غير المناسبة، والاستفزازية على أقل تقدير، والتي نعلم أنه من الصعب متابعتها؟ إثارة الحرب؟ تأمين القيادة في أوروبا؟ أو صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية الهائلة التي يواجهها والتي تستمر في التكاثر (احتجاجات المزارعين، عجز الميزانية، الأزمة الاقتصادية، الانتخابات الأوروبية، وما إلى ذلك).

وتشير ألسنة الشر إلى أن تشديد الصراع هو بالنسبة له السبيل الوحيد لضمان بقائه السياسي حتى نهاية فترة الخمس سنوات، مما يسمح له بمواصلة سياسته المجنونة المتمثلة في "مهما كلف الأمر" - وبالتالي تعميق أزمة الفرنسيين بأي ثمن بدلًا من تجنب الانفجار الاجتماعي.. لو كان الأمر كذلك، فإن من الواضح أنه لن يفعل إلا تقليد الممارسة الأمريكية المتمثلة في خلق الأزمات الدولية لحل المشاكل الداخلية.

إريك دينيسي: محلل استخباراتي فرنسي، دكتوراة في العلوم السياسية، مدير المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات (CF2R) ومؤلف العديد من الأعمال حول القضايا الأمنية. يكتب عن سياسة الرئيس الفرنسى فيما يخص أوكرانيا، ويعتبرها سياسة تسعى لخلق التوتر فى القارة الأوروبية.