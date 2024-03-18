عضو لجنة الفتوى: النقشبندي انزعج من التعاون مع بليغ حمدي

قال الشيخ الدكتور عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الشيخ سيد النقشبندي منشد من طراز فريد لم يسبقه أحد في أسلوبه، ولن يأتي بعده حتى الآن منشد بنفس الأسلوب.

وأضاف "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن "النقشبندي" فريد ولم يقلد أي منشد ديني من قبل، ورغم ظروفه ونشأته الصعبة، إلا أنه حرص على تنمية موهبته في الإنشاد الديني، بعد حفظه القرآن الكريم في سن العاشرة.

ولفت إلى أن "النقشبندي" انزعج من التعاون مع الملحن بليغ حمدي في البداية، ورفض هذا الأمر قائلأً: "على آخر زماني هغني، وبليغ حمدي هيلحن لي، ولكنه عندما استمع إلى اللحن أُعجب به، ووصف بليغ حمدي بالعفريت".