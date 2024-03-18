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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سميحة أيوب: صوت "النقشبندي" من السماء ولن يتكرر

الفنانة سميحة أيوب
الفنانة سميحة أيوب
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قالت الفنانة سميحة أيوب، إن صوت الشيخ سيد النقشبندي من الأصوات التي لن تتكرر مرة أخرى، مشيرة إلى أن هناك أصوات تقلد "النقشبندي" بصورة كبيرة، ولكنها لن تصل إلى قيمة صوت "النقشبندي".

وأضافت "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن النقشبندي كان رجلاً طيبًا ووقورا وكان إنسان بمعنى كلمة إنسان، وليس له أي مواقف غريبة فكل مواقفه إنسانية.

وأوضحت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: "صوت الشيخ سيد النقشبندي من السماء، وهب له من قبل الله عز وجل، ولن يتكرر مرة أخرى".

الفنانة سميحة أيوب الشيخ سيد النقشبندى