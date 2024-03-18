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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

نجوى فؤاد تكشف سر رقصها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر: طلبني بالاسم

الفنانة نجوى فؤاد
الفنانة نجوى فؤاد
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كشفت الفنانة نجوى فؤاد تفاصيل رقصها للرئيس الأمريكي جيمي كارتر، قائلة: " طلبني بالاسم ومن وقتها ما شوفتش خير".

وأضافت الفنانة نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هنري كيسنجر  وزير الخارجية الأمريكي الأسبق طلب إيدي للزواج ولكن أنا كنت متزوجة في ذلك الوقت، ولا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة.

تابعت الفنانة نجوى فؤاد، الفنانة تحية كاريوكا هي السيدة التي أجربت العالم العربي على احترام الراقصة، مضيفة: أن محبتش رشدي أباظة، ولكني أحببت الفنان أحمد رمزي وتزوجنا 17 يوما".

الفنانة نجوى فؤاد الأمريكي جيمي كارتر