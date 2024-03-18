جامعة أسيوط تحصد المركز 27 عالميًا في تصنيف HE Higher Education Ranking

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حصول الجامعة على المرتبة 27 عالمياً -لأول مرة- في التصنيف التركي HE Higher Education Ranking، والترتيب الرابع مصرياً بين (303 ) جامعة؛ تم إدراجها فى هذا التصنيف.

وصرح الدكتور المنشاوي؛ إن الجامعة حققت نجاحاً كبيراً في هذا التصنيف الجديد؛ حيث تفوقت في معايير، ومؤشرات جودة التعليم العالي في أنحاء العالم؛ كالوصول إلى التعليم المستدام، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية 2030؛ وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا التقدم في التصنيف هو جزء من نجاحات الجامعة في التصنيفات الدولية.

وأضاف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ إن تصنيف التعليم العالي HE Higher Education Ranking يصدر عن مجلس جودة التعليم العالي، والتقييم التركي HEQAC؛ حيث يقيس أداء مؤسسات التعليم العالي؛ وفقاً لعدد من المعايير، ومؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) التي تقيس جوانب محدّدة من عمل مؤسسات التعليم العالي.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، إلى أن تقييم الجامعات في هذا التصنيف؛ يتم وفقا لـ 25 معياراً، و177 مؤشراً، منها: ضمان الجودة والاعتماد ، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، فضلاً عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

