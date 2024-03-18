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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع بداية نوة الشمس الكبرى

طقس الإسكندرية الآن
طقس الإسكندرية الآن
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شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل سقوط امطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم الاحياء داخل المدينة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والمثيفة على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 15 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 30 كم/ ساعة.

وقد حذرت الهيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، اليوم الاثنين 18 مارس من حركة المنخفض الجوى بإتجاه شرق البلاد، يصاحبه استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية تكون رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ومن حانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من صباح السبت الماضي 16 مارس 2024 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية. 


ورفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات، وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

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