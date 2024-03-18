طالبات مدن سوهاج الجامعية يشاركن رئيس الجامعة في الإفطار الرمضاني

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بناته طالبات المدينة الجامعية حفل الإفطار الجماعي، و الذي نظمته ادارة المدن الجامعية بمبنى ب في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب النعماني عن سعادته اليوم لتواجده ومشاركته الطالبات المغتربات عن أسرهم الإفطار، في هذه الأجواء الرائعة، من منطلق تعزيز الروح الأسرية و خلق أجواء رمضانية، اتسمت بمشاعر الود والدفء الإنساني بين جميع المشاركين بالإفطار، و مد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية.

وأكد الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي حرص ادارة الجامعة الدائم على التواصل مع طلابها المغتربين والاستماع إليهم، الي جانب توفير الوجبات لهم خلال شهر رمضان المبارك علي مستوى لائق من حيث الجودة والكمية، مشيرا إلى أن الوجبات تخضع لإشراف كامل لمراقبي التغذية، لتقديم وجبات متكاملة من حيث القيمة الغذائية و علي مستوى عالي من الكفاءة، بما يحقق رضا الطلاب المقيمين فى المدن.

ومن جانبها أشارت سامية زايد، إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير بطلاب المدن الجامعية المغتربين، وخاصة مع تزامن وجودهم فى شهر رمضان الكريم للدراسة، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلاب طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.

وخلال الحفل حرصن الطالبات علي التقاط الصور التذكارية مع الدكتور حسان النعماني، مُبدين سعادتهن بهذا الحفل واحساسهم بالجو العائلي والأسري الجميل، و روح البهجة والسرور والمحبة بينهم وبين كافة القيادات الجامعية.