بوريل: المليارات المخصصة لكييف يمكن إنفاقها على مبادرة التشيك بشأن القذائف

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين إن مبلغ الـ 5 مليارات يورو المخصصة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يمكن استخدامها للتعويض عن جزء من دفع توريد القذائف كجزء من المبادرة التشيكية.

وأضاف بوريل: "يمكن استخدام هذه الأموال لتعويض الإمدادات في إطار مبادرة جمهورية التشيك ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لشراء قذائف لكييف خارج المجتمع"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وشدد الدبلوماسي الأوروبي، على أن الأموال من المفترض أن تدعم أوكرانيا، وليس الصناعة العسكرية الأوروبية.

وفي السابق، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع صندوق السلام الأوروبي بمقدار 5 مليارات يورو للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، طلب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مساعدة عاجلة لكييف من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.