يرجع إلي مائة عام.. تعرف على قصة إنشاء قصر المنتزه بالإسكندرية

قصر المنتزة بمحافظة الاسكندرية هو مجمع للقصور الملكية بمصر، ويقع على مساحة 370 فدانا بمحافظة الإسكندرية.

أقيم القصر وحدائق المنتزه منذ أكثر من مائة عام حيث أمر الخديوي عباس حلمي الثاني ببنائها عام 1892 في منطقة كانت مهجورة ومنعزلة آنذاك، أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة حين كان يتنزه علي شاطئها برفقة فرقة موسيقية كانت تعزف وقتها وقرر أن تضم المنطقة قصرا وحدائق للاصطياف.،وأشرف الخديوي بنفسه على تنظيم الحديقة.

يضم المنتزة قصرين هما قصر السلاملك الذي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1892 ليكون استراحة له، وقصر الحرملك والذي بناه الملك فؤاد الأول سنة 1925 ليكون مقر الإقامة الصيفية للأسرة الملكية، كما يضم عدة منشأت وفنادق سياحية أخرى.

المنتزة حالياً

القصر مسمى واحداً هو قصر السلاملك. ثم قام الملك فؤاد الأولعام 1925 ببناء قصر الحرملك على الطراز الإيطالي، على يد المهندس الإيطالي فيروتشي والمهندس المصري حسن باشا العدوي، يوجد داخل أسوار قصر المنتزه منشأت سياحية أنشئت بعد الثورة المصرية لخدمة رواد الحدائق من العامة ومنها مطاعم ومركز سياحي متكامل وملاعب وشاليهات.

وتطل حدائق المنتزه علي خمس شواطئ هي عايدة كليوباترا فينيسيا وسميراميس إضافة الي شاطئ خاص بفندق هلنان فلسطين والذي يحوي مركزا للألعاب المائية والغوص.

اهتمام. الأسرة العلوية بالقصر

استمرت الأسرة العلوية في الاهتمام بالقصر والحدائق واعتبارها مصيفاً رئيسياً للأسرة المالكة حتى عصر فاروق الأول آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر.

وعقب اندلاع ثورة 23 يوليو ، قامت بفتح حدائق وشواطئ المنتزه لعامة الشعب ، وتحول قصر السلاملك فقد تحول إلى فندق راقي بينما فتح قصر الحرملك في أعقاب الثورة أمام الجماهير للزيارة قبل أن ينضم إلى مجموعة قصور رئاسة الجمهورية ليقيم فيه ضيوف مصر من الرؤساء والملوك.

وفي عام 1964 أقيم فندق أطلق عليه اسم «فندق فلسطين»، ويطل على الخليج الساحر.ليشهد إقامة ثاني قمة عربية احتضنتها مصر في الإسكندرية ).، وكانت القمة العربية الأولى قد عقدت بالقاهرة في يوم 13 يناير عام١٩٦٤.

منشأت القصر

يضم القصر العديد من المنشأت ومتها

قصر السلاملك بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892 ليكون أستراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة «ماي توروك هون زندو» والتي تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم.

وقصر الحرملك بناه الملك فؤاد الأول عام 1925 على الطراز الإيطالي، على يد المهندس الإيطالي فيروتشي والمهندس المصري حسن باشا العدوي، وأمر الملك فؤاد الأول بإنشاء هذا القصر بخلاف قصر السلاملك لتكون المقر الملكي للعائلة المالكة لقضاء فصل الصيف.،



وكما يضم قصر المنتزه ،الصوبة الملكية. طاحونة الهواء،صهريج المياه،برج الساعة.،كشك الشاي وغيرها من المنشآت التاريخية.

