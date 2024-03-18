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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب “المقاصة”، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار   - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية.

هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت 80 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 80 مليون جنيه المشغولات الذهبية