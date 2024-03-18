ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البيت الأبيض: مصر أعربت عن قلقها من عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

جون كيربى
جون كيربى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، اليوم الاثنين أن مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأعلن مكتب نتنياهو، في نهاية الأسبوع الماضي، عن اعتماد للخطة العسكرية الخاصة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، في إطار العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضح "كيربي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تقدم للولايات المتحدة أو للعالم أي خطة بشأن إجلاء المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حركة حماس، كما طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. 

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، نوه "كيربي" إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أن تل أبيب ترى أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها، مؤكدا أن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، كما أكد أن بايدن ونتنياهو ناقشا تطورات العملية العسكرية في غزة، ،إسرائيل قتـ ـلت عددا من قيادات حماس وعناصرها في غزة. 

البيت الأبيض عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية جون كيربي