البيت الأبيض: مصر أعربت عن قلقها من عملية إسرائيلية في رفح الفلسطينية

أكد مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، اليوم الاثنين أن مصر أعربت عن قلقها بشأن شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وأعلن مكتب نتنياهو، في نهاية الأسبوع الماضي، عن اعتماد للخطة العسكرية الخاصة باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، في إطار العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأوضح "كيربي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، لم تقدم للولايات المتحدة أو للعالم أي خطة بشأن إجلاء المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشار مستشار اتصالات الأمن القومى بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة تبني استراتيجية متماسكة ومستدامة للتخلص من حركة حماس، كما طلب من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن للاستماع إلى المخاوف الأمريكية بشأن شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، نوه "كيربي" إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أن تل أبيب ترى أن بعض مطالب حماس مبالغ فيها، مؤكدا أن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من العملية العسكرية المحتملة في رفح الفلسطينية، كما أكد أن بايدن ونتنياهو ناقشا تطورات العملية العسكرية في غزة، ،إسرائيل قتـ ـلت عددا من قيادات حماس وعناصرها في غزة.