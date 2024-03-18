بي بي سي: اختطاف عشرات الأشخاص في ولاية كادونا النيجيرية

اختطف عشرات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، في هجوم جديد بولاية كادونا النيجيرية.

وقال شهود عيان إن المسلحين هاجموا محطة كاجورو في وقت متأخر من ليلة الأحد. كما داهمت تلك القوات المحلات التجارية وسرقت المواد الغذائية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا الحادث لـ"بي بي سي"، لكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم. وقدر السكان الرقم بأكثر من 80.

ويأتي هذا الحادث الأخير بعد يومين من اختطاف حوالي 15 شخصا في نفس المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اختطاف أكثر من 280 طالبا من بلدة كوريجا، في ولاية كادونا أيضا.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إنها لن تدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم.