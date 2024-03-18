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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم جنوب سيناء تحصد ثلاثة مراكز جمهورية في مسابقة المكتبات النموذجية

محمد حامد عقل وكيل
محمد حامد عقل وكيل الوزارة
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هنأ محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لبنة نايل شوقي موجه عام المكتبات بالمديرية؛ لحصول المديرية على ثلاثة مراكز في مسابقة المكتبات النموذجية للعام الدراسي 2023/ 2024.

والمدارس الفائزة هي: مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي بالمركز الرابع للمرحلة الابتدائية تحت إشراف محمد على عزب أخصائي مكتبات ، وفاتن عبد القادر عبد الحميد موجه المكتبات للمرحلة الابتدائية، وفازت مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين بالمركز بالثالث في المرحلة الإعدادية تحت اشراف أمل علي أبو العينين أخصائي مكتبات ورحاب سعيد جوده موجه المكتبات للمرحلة الإعدادية، كما فازت مدرسة السادات الثانوية بنات برأس سدربالمركز الرابع للمرحلة الثانوية، تحت إشراف محمود محمد أيوب أخصائي مكتبات ، وغادة صلاح الشوربجي .

ووجه سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على جهوده الحثيثة لرعاية الموهوبين والمتميزين ودعم الأنشطة التعليمية بها ، كما وجهت لبنة نايل شوقي موجه عام المكتبات بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه الدائم والمتواصل للأنشطة وخاصة المكتبات ، كما هنأت الفائزين بالمسابقة على الإنجاز الكبير ، وأشادت بجميع جهود القائمين على المسابقة بالمديرية والإدارات والمدارس متمنية للجميع حظا أوفر بالمشاركات القادمة .

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