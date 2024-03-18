مسلسل “عتبات البهجة”.. محسن منصور يطلب الزواج من هنادي مهنا

طلب حنفي "محسن منصور" من نعناعة "جومانا مراد" الزواج من فلة "هنادي مهنا" بشكل صريح، ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “عتبات البهجة”، وتتحدث علية مع أبنها الوحيد أشرف فيديو كول ويشاركها عرفان المكالمة.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة بإتفاق عمر "خالد شباط" مع فريد " حازم إيهاب" و وضع شروط للعمل معه و يوافق فريد، يعود عرفان "صلاح عبد الله" لمنزله وحالته المزاجية مرتفعة، تدركه علية "سماء إبراهيم" وتصب غضبها عليه ، يطلب بهجت "يحيى الفخراني" من عبد البديع " هشام إسماعيل" أن يقوم بدورة التربوي قبل التعليمي.

يقف عرفان أمام المرآة و هو يغني مقطع من أغنية سيرة الحب لـ أم كلثوم، و تراه علية و تسئله عن تغيره المفاجئ، تتصل علية بصديقتها جانيت و تطلب منها المساعدة.

يرى بهجت حالة طالب أصيب بنوبة صرع بسبب تنمر زملائه علية، يجلس عرفان مع سعاد على الكورنيش و يتحدثون عن شراكتهم في العمل بشكل عاطفي.

تذهب فلة لتيتا "عنبة" وتخبرة برغبة حنفي في الزواج منها، و يخبرها انه يحتاج لبعض الوقت حتى تستقر اموره.

يحاول بهجت التخفيف عن لبنى "صفاء الطوخي" بسبب إعتذار ابنتها عن زيارتها.