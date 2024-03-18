الطفل «داود» يتعرض للخطر وصابر يحاول إنقاذه في الحلقة التاسعة من "المداح"

عرضت اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، وبدأت الحلقة بـحديث صابر (حمادة هلال) مع إحسان (حمزة العيلي) في السجن ويحكي له حقيقة قتله لـ 12 فردا في أوسيم.

والحيرة تطارد حمادة هلال لاكتشاف كيفية القضاء على غريمه الجديد موت.

لتظهر الروح الطيبة (تامر شلتوت) لـ صابر (حمادة هلال) ويرشده لطريق الصحيح، وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة صابر بـ عزيزة الجن التي تسكن في مقابر أوسيم، ويدخل في حيرة جديدة معها لحاول أن يكتشف الحقيقة. وخاصة بعد أن جاءته رؤيا لها ولداود وعرف أنه في خطر.

ويعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور أحداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.