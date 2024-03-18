مدرسة المستقبل بالفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة المكتبات النموذجية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “توجية عام المكتبات” فى مسابقة المكتبات النموذجية للمرحلة الإعدادية التى نظمها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفازت مكتبة مدرسة المستقبل الرسمية الإعدادية للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث للمرحلة الإعدادية، على مستوى شمال الصعيد - القطاع الرابع.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة بإدارة مدرسة المستقبل للغات، وكذلك رسالة شكر وتقدير هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، وسوزان شيلابي موجة عام المكتبات بالمديرية، وأمال حسنى موجة أول مكتبات شرق، وفريق العمل بتوجية المكتبات بإدارة ومدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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