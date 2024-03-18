ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مدرسة المستقبل بالفيوم تحصد المركز الثالث في مسابقة المكتبات النموذجية

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم “توجية عام المكتبات” فى مسابقة المكتبات النموذجية للمرحلة الإعدادية التى نظمها الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفازت مكتبة مدرسة المستقبل الرسمية الإعدادية للغات - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثالث للمرحلة الإعدادية، على مستوى شمال الصعيد - القطاع الرابع.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة بإدارة مدرسة المستقبل للغات، وكذلك رسالة شكر وتقدير هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، وسوزان شيلابي موجة عام المكتبات بالمديرية، وأمال حسنى موجة أول مكتبات شرق، وفريق العمل بتوجية المكتبات بإدارة ومدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

inbound5541893943732800700
inbound5541893943732800700
inbound3761433686787535272
inbound3761433686787535272
inbound4593621408034531129
inbound4593621408034531129
inbound7051303346991569365
inbound7051303346991569365
وكيل تعليم الفيوم مكتبة مدرسة المستقبل تحصد مركز ثالث جمهورية مسابقة المكتبات النموذجية تعليم الفيوم اخبار محافظة الفيوم