شاهندة عبد الرحيم: دولة هايتي تعد من أخطر دول العالم والأكثر بؤسًا وعدم استقرار

أكدت الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، أن دولة هايتي تعد من أخطر دول العالم والأكثر بؤسًا، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع بها، كما أنها تعد أكثر دول القارة الأمريكية فقرًا واضطرابًا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "focus" على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الإثنين، أن أهالي هذه الدولة يسمونها المكان الملعون أو الموبوء، رغم أنها أحد جزر الكاريبي، فإنها تعرف دائما بمكان للعنف والقتل واضطرابات متلاحقة وعنف متواصل يهدد المواطنين.

وأشارت شاهندة عبد الرحيم، إلى أن دولة هايتي تعرف دائما بأنها دولة تتعرض للكثي من الكوارث الطبيعية، والتي كانت آخرها زلزال منذ 12 عاما، الذي دمر الدولة بالكامل ولم تتعافَ منه حتى الأن، والذي يعد أحد أسباب انهيار الدولة والوضع السيء الذي تعاني منه حاليا.