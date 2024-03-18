محافظ أسوان: العمل يسير على قدم وساق في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن العمل يسير على قدم وساق بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، فى مختلف قطاعات العمل العام ، لافتا إلى أنه توجد توجيهات مشددة بسحب الأعمال واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أى شركة متقاعسة لا تلتزم بالبرامج الزمنية لسرعة تشغيل هذه المشروعات سواء كانت فى قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة أو فى القطاعات الخدمية بما يعود بالنفع على المواطنين المقيمين بالقرى والنجوع.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان المسئولين بقطاع بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وقد وجه المحافظ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من المسئولين بالمحليات، والشركة لإقتحام المشاكل ووضع الحلول السريعة لها حتى يشعر المواطن بما يتم بذله من جهود بناءة تصب فى صالحه ، ويجنى ثمار ذلك على أرض الواقع .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة وضع الحلول الجذرية لأى مشاكل أو مطالب تمس المواطن الأسوانى، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، على أن يتم التعامل برؤية مستنيرة ومبتكرة لتلافى تكرارها مرة أخرى.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية، والشركات الكبرى تم وضع منهجية علمية بفكر متطور ومتميز لتصبح حلول جذرية لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتقديم الخدمات بالجودة العالية، وهو النهج الذى نسير عليه فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية للقضاء على أى مشاكل أو شكاوى متعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى ، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين.