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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عميد المنشدين ياسين التهامي في سهرة إنشادية 18 رمضان بدار الأوبرا

الشيخ ياسين التهامي
الشيخ ياسين التهامي
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ينتظر عشاق عميد الانشاد الديني الحفل السنوي الرمضاني الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ضمن مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان الجاري.

و أعلن الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين عن موعد الحفل القادم علي صفحته الشخصية  على" فيس بوك " والذي يقام في 18 رمضان القادم.

وكتب “التهامي” قائلا: “تنظم دار الأوبرا المصرية، مجموعة من الحفلات الفنية لنخبة متميزة من نجوم الأوبرا، ونجوم الغناء العربي، والفرق الغنائية، على مدار شهر رمضان الجاري”.

واضاف:“قد أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تفاصيل حفل الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني وفرقته، ضمن سهرات الأوبرا الرمضانية، حيث يقام الحفل يوم الخميس 18 / رمضان / 1445 هـ الموافق 28 / مارس / 2024 م".

و تابع: “يبدأ الحفل الساعة التاسعة مساء، على المسرح المكشوف بساحة دار الأوبرا المصرية”.

 

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