حسام موافي: الإسراع في المشي قبل الصلاة يؤثر على سريان الدم بالدماغ

أكد الدكتور حسام موافي، استاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الإعجاز الرباني لا يوجد في القرآن فقط، ولكن جاء أيضًا في السنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يجب الإسراع قبل الصلاة والدخول فيها مباشرة لأن ذلك يؤثر على سريان الدم في الدماغ.

واستشهد الدكتور حسام موافي، في هذا الشأن؛ بحديث عن أبو هريرة أن الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «إذا نوديَ بالصَّلاةِ فلا تَأْتُوها تَسعَوْن؛ ولكِنِ امْشُوا مَشيًا؛ عليكمُ السكينةُ، فما أَدرَكتُم فصَلُّوا، وما سبَقَكم فاقْضُوا».

ولفت حسام موافي، إلى أن هذه الحديث الشريف لا يتعارض مع قول الله تعالى في كتابه العزيز، بقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ».

وأردف في تعليقه: المصلي عندما يسرع إلى صلاة الجمعة فإنه يسرع في الخطى لأنه سوف يجلس في المسجد ليس ليدخل الصلاة مباشرة، وهذا الفارق بين ما جاء في كتاب الله وبين ما تم نقله عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

