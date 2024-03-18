تعرف على ضيف برنامج "رامز جاب من الآخر" في حلقة اليوم.. "ضحك بس"

يتصدر برنامج "رامز جاب من الآخر" الترند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي منذ عرض الحلقة الأولى، التي تُعرض على قناة MBC مصر عقب آذان المغرب مباشرة،

علق الفنان رامز جلال على تصدر برنامجه قائمة الأكثر بحثًا، وقال: "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر"

يترقب المشاهدون ضحايا الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، التي تكون من المتوقع أن يستضيف الفنانة سمية الخشاب والفنانة أيتن عامر بعد الخلاف الذي نشب بينهما في الفترة الأخيرة.

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.