أمين عام الناتو: نتطلع لتعزيز الشراكة مع أذربيجان في مجال الطاقة

أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، على التعاون الطويل الأمد بين الحلف وأذربيجان، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، خاصة في مجال الطاقة.

وأدلى ستولتنبرج بهذه التصريحات خلال زيارته للعاصمة الأذرية باكو، حيث التقى الرئيس إلهام علييف، وفقًا لبيان صادر عن الناتو اليوم.

وبين ستولتنبرج أن الطاقة تشكل أحد المجالات الهامة لأمن الناتو، ورحب بفرصة مناقشة أمن الطاقة مع أذربيجان، مؤكدًا على أهمية الطاقة لأمن الناتو، وتطوير العلاقات الوثيقة مع دول الحلفاء.

كما أشار الأمين العام للناتو إلى وجود العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحلف وأذربيجان، مشيدًا بمساهمات باكو في العمليات والمهام التي يقودها الناتو، وشكره للمساهمة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني من خلال برنامج العلوم من أجل السلام والأمن التابع للناتو.