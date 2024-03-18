توفير 336 طناً مواد غذائية.. الإمارات تتوسع في برامج الإغاثة لدعم سكان غزة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الاثنين، توسيع برامجها الإغاثية القائمة لدعم الفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، و تعزيزاً للمبادرات الإنسانية.

وبدأت الهيئة تسيير قافلة تحمل المستلزمات الأولية لمشروع إفطار الصائم لدعم سكان غزة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".



وخصصت الهيئة 3 ملايين درهم (نحو 38.5 مليون جنيه) لشراء المواد الأولية من السوق المصرية، والتي تتكون من الأرز والقمح والسكر والفول وغيرها من المواد الأساسية، والتي تساهم في تشغيل نحو 28 مطبخ شعبي، و10 مخابز في غزة.



و تحركت القافلة على دفعات تضم 16 شاحنة تحمل 336 طناً من المواد الغذائية من مدينة القاهرة متجهة إلى مدينة العريش تمهيداً لدخول داخل قطاع غزة.



تأتي هذه المساعدات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بالوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال المحنة التي يمرون بها، والتخفيف من معاناتهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية.



وقال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، إن الإمارات سارعت إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان غزة، منذ بدء الأزمة في القطاع، في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى الإمارات والذي يقضي بدعم الأشقاء في أوقات الأزمات.



وأوضح أن توصيل المساعدات الغذائية والصحية إلى سكان غزة، بدأ مع انطلاق عملية "الفارس الشهم 3" في 5 نوفمبر الماضي، لتوفير الاحتياجات الضرورية إلى سكان القطاع.

وكشف المنصوري عن أن فرق الهيئة تعمل حالياً على تحميل المساعدات الغذائية في سفينة الشحن الثالثة التي أمر بتسييرها الشيخ حمدان بن زايد، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيس هيئة الهلال الأحمر، موضحاً أنها تحمل 4500 طن مواد غذائية، و3 آلاف خيمة، إضافة إلى كسوة العيد.



كانت الهيئة أرسلت في ديسمبر الماضي، سفينة المساعدات الأولى إلى مدينة العريش والتي حملت4016 طناً من المواد الإغاثية، تبعتها السفينة الثانية في فبراير الماضي، وحملت 4 آلاف و303 أطنان مواد غذائية، و154 طناً من مواد الإيواء، و87 طنا من المساعدات الطبية.