تعرف على موعد سحور ثامن يوم رمضان.. ومواعيد صلاة الفجر في المحافظات

يبحث المسلمون في كل مكان عن موعد السحور وأذان الفجر كل يوم لتناول الوجبة. وإيقاف تتناول الطعام وفقًا لـ "إمساكية شهر رمضان المعظم" لعام 1445 هجريًا الموافق 2024 ميلاديا، لمدينة القاهرة، ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك وحسابات هيئة المساحة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت لذا نقدم لكم مواقيت السحور وصلاة الفجر اليوم.

الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان



السحور 2:14

إمساك 4:14



الفجر 4:34



يختلف موعد أذان الفجر اليوم ثامن أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات من يوم للآخر، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ يتغير بتغير بموعد ظهور الفجر الصادق، وشروق الشمس، فيما يستعد ملايين المسلمين لتناول السحور استعدادًا لصيام ثامن أيام شهر رمضان قبل موعد الإمساك.



موعد أذان الفجر في المحافظات

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الاثنين 18-3-2024 في تمام الساعة 4:34 صباحا في موعد مبكر بمقدار دقيقة واحدة عن موعده بالأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:51 .

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الاثنين 18-3-2024 ثامن أيام الصيام يرفع في تمام الساعة 4:38 صباحا مبكرًا بمقدار دقيقتين عن الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و52 دقيقة بزيادة دقيقتين عن الأمس.



ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما ، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة.



وآخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.



وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).



ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".