تعليم الجيزة يطلق برنامج الحوكمة الرقمية لإدارة الموارد البشرية

أطلقت محافظة الجيزة برنامجًا إلكترونيًا جديدًا لتسهيل إجراءات الندب والإعارات والإجازات الخاصة للعاملين بمديرية التربية والتعليم. البرنامج، الذي يأتي تحت رعاية أشرف سلومة وإشراف رفعت حسب الله والأستاذ أحمد فوزي، يهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

يُمكن للمعلمين والإداريين الآن تسجيل طلباتهم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص، مما يوفر الوقت ويقلل الحاجة للزيارات المكتبية.

يُشدد البرنامج على ضرورة قراءة التعليمات بعناية قبل التسجيل، ويُقدم دعمًا مستمرًا للمستخدمين لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح ومن واقع صحيفة الأحوال.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من مبادرة أوسع لتعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير منظومة العمل بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشفافية والفعالية في الخدمات الحكومية.