شريف إدريس يشيد بأبطال مسلسل "العتاولة": مبروك لهم جميعا

أشاد الفنان شريف إدريس، بأبطال مسلسل "العتاولة" الذي يعرض حاليا على الشاشة الصغيرة، ضمن السباق الرمضاني الدرامي 2024.

وقال إدريس: "الناس كلها بتتكلم عن طارق لطفي وهو يستاهل كل حرف اتكتب فيه واكتر كمان، لأنه ممثل تقيل جدا جداً، وأنا من عشاقه والسنة دي بيقدم شخصية حلوة، وهو معلم في تقديمها بكل تفاصيلها".

وتابع: "وبرضه الناس عماله تتكلم على باسم سمرة وهو يستاهل كل كلمة اتكتبت فيه، لأن باسم سمرة السهل الممتنع، كل دور شر بيقدمه تحس أنه مختلف عن اي دور شر قدمه قبل كده مبهر بجد مافيش دور شبه التان.

وواصل: "أنا بقي عايز اتكلم عن أحمد السقا اللي بجد أنا بقالي كتير ماشوفتش أحمد السقا متوهج عالشاشة كده، ومليان نشاط وحيوية وتحس أنه رجع عشرين سنة لورا، فالسنة دي السقا مختلف حقيقي، مبروك ليهم جميعا.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتبع العمل قصة الشقيقان "خضر" و"نصار"، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر، فتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، زينة، حنان يوسف، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الأتربي، نهى عابدين، أحمد كشك، مؤمن نور، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، محمد نجاتي، صفوة، والمسلسل من تأليف هشام هلال، محمود شكري، حسام حلمي، مخرج منفذ محمد الطحاوي، وإخراج أحمد خالد موسى.