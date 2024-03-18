ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تقسيمة فنية قوية للاعبي الزمالك لمواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة  فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالإشراف على التقسيمة، وشرح العديد من الجوانب الفنية للاعبين لتنفيذها، استعداداً للمباريات المقبلة، وحرص الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك فيوتشر كأس الكونفدرالية أيمن مصطفى