الأقصر تطلق حملة لتحصين 78775 حيوانا ضد الأمراض

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19/3/ 2024.

وأوضح ألهم، أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق لطفى مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن الحملة تستهدف تحصين 78755 رأس من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمي القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى مراكز المحافظة، متضمنة تحصين عدد 44819 رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد 33956 ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وتابع لطفي، أنه تم أعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن بيت إلى بيت لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.