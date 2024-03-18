وزير الأوقاف الأردني يدين تركيب حواجز حديدية أبواب الأقصى

أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، الدكتور محمد الخلايلة، بشدة قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهي باب الملك فيصل وباب الغوانمة وباب الحديد.

ووصف هذه الخطوة بأنها "مشهد استفزازي يجرح مشاعر المسلمين ويسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس".

وأشار وزير الأوقاف الأردني، في بيان صادر اليوم الاثنين، إلى أن هذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تحت مبررات "أمنية" تهدد بمحاصرة المسجد الأقصى وتقييد دخول المصلين، مما يمثل خطوة خطيرة ومرفوضة لإحداث تغيير في وضع المسجد الأقصى ومحيطه، كما حذر من أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى تكرار مأساة البوابات الإلكترونية عام 2017.

وأكد الوزير الأردني أن هذه الخطوات تشكل تدخلا واضحا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعنتة في حق المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، سواءً في شهر رمضان المبارك أو في أيام أخرى. وأكد على أن الصلاة في المسجد الأقصى تعتبر حقًا مقدسًا للمسلمين لا يجوز لأي كان منعهم من ممارسته.

وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات والتصرفات الاستفزازية من قبل سلطات الاحتلال، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق المسلمين وحرمتهم في المسجد الأقصى المبارك والتصدي لأي محاولات لتغيير الوضع القائم في القدس.