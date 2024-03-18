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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مياه سوهاج: مسابقة دينية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين وابنائهم

مياه سوهاج
مياه سوهاج
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أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج مسابقة دينية فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وابنائهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان العاملين المشاركين يتسابقون فى حفظ ربع ونصف القران الكريم وثلاث اربع القران والقران الكريم كاملاً كما يشارك ابناء العاملين المشاركين بالمسابقة فى حفظ ثلاثة اجزاء وخمسة اجزاء وربع ونصف القران الكريم وثلاث اربع القران والقران الكريم كاملاً على ان يتم تكريم الفائزين بالمسابقة فى نهاية شهر رمضان الكريم.
واشار رئيس مياه ان المسابقات تاتى تشجع للعاملين وابنائهم على حفظ القرآن الكريم لغرس قيم الخير والعطاء حتى يستطيعوا القيام بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم هذا بالاضافة الى تحقيق التواصل الحضارى والفكرى والثقافى بعيدًا عن كل ألوان التشدد أو التسيب أو الأفكار الضالة.

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