الأردن والبرازيل يدينان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل جريمة إنسانية تستدعي وقفها فورًا، وأن المجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي على الفور.

وأضاف الصفدي أن القوات الإسرائيلية تقوم بضربات تتنافى مع القوانين الدولية وتجاوز حدود الدفاع المشروع، مشيرًا إلى أن قتل وتجويع الأطفال لا يمكن تبريره بأي مبرر من المبررات، ويجب أن يتوقف فورًا.

وأكد أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية والمجتمع في قطاع غزة يعد جريمة عنصرية لا مبرر لها، وأنه يجب على المسؤولين الإسرائيليين أن يحاسبوا عن جرائم الحرب التي يرتكبونها في القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة ومحاسبتهم على انتهاكاتهم للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في غزة، مؤكدًا على أهمية تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرازيلي أهمية وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دون تأخير، مشددًا على ضرورة التركيز على توفير الدعم الإنساني الضروري للسكان المتضررين.

وقد ثمَّن وزير الخارجية الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وأشاد بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في هذا السياق، مؤكدًا على تضامن البرازيل مع الأردن في جهوده لوقف العنف وتقديم المساعدات للمتضررين.

وخلال المباحثات التي جرت بين الطرفين، تم التركيز على تطورات الأوضاع في غزة وسبل وقف العنف وحماية المدنيين من التأثيرات السلبية للصراع، بالإضافة إلى الجهود الرامية لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المتضررين في جميع أنحاء القطاع.