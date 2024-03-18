رئيس جامعة المنيا يشهد احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 105

شهد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي والذي يُوافق 18 مارس من كل عام، ومرور 105عام على ذكرى تضحيات أبناء المنيا البواسل، وتخليداً لانتفاضتهم فى مواجهة الاحتلال الأجنبي؛ فداءً لعزة وكرامة الوطن، وحفظًا لترابه.

بدأت الاحتفالات بوضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقراءة الفاتحة ترحمًا على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور، ثم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني، وسط ترديد الأغاني الوطنية، ثم استكملت الاحتفالات باستعراض طابور عرض لمديريات الخدمات، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد توفيق حسين المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للواء محافظ المنيا، والقيادات التنفيذية، ولأهالي المحافظة، بهذه الذكرى التي ستظل علامة مُضيئة في تاريخ محافظة المنيا، لما تحمله من صفحات تُمثل واقعًا نضاليًا للمخلصين من أبناء الوطن، مقدمًا تحايا الاعتزاز والفخر والامتنان لشهداء الوطن من أبناء المحافظة، الذين ضخوا بحياتهم دفاعًا عن مصر وشعبها الأبي.



وقال إن هذه الذكرى تُعيدنا لتضحيات الأبطال، وتدفعنا بالسير على خُطاهم في سبيل بناء مسقبل أفضل لبلادنا الغالية مصر، مضيفًا أن محافظة المنيا قدمت على مدار تاريخها العريق نماذجًا وطنية عظيمة خَلَّد التاريخ أدوراهم الوطنية، متمنياً أن يُديم الله على بلدنا العزيز مصر الأمن والأمان والرخاء، وأن تنعم بالخيرات.