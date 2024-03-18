من تربية أخواتها لتربية أبنائها.. الأم المثالية بكفر الشيخ رحلة كفاح تُلهم الأجيال

جسدت وفاء أحمد محمد، 59 عامًا، من قرية دقلت بمحافظة كفر الشيخ، نموذجًا فريدًا للأم المثالية التي واجهت صعوبات الحياة بإيمان وصبر وعزيمة، بدأت قصة كفاحها منذ صغرها، حيث تحملت مسؤولية تربية أخواتها الأربعة بعد وفاة والدها، وساعدت والدتها في الأعمال المنزلية ورعايتهم، حتى تزوجت في سن العشرين.

تحديات الحياة:

واجهت وفاء بعد زواجها تحديات جديدة، حيث أصيب زوجها بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين قبل أن يتوفى تاركاً 3 أبناء. لم تستسلم وفاء لليأس، بل واجهت هذه الظروف الصعبة بصدر رحب وعزيمة قوية، ورغم صعوبة الموقف، حرصت وفاء على تربية أبنائها تربية صالحة وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وعملت بجدّ واجتهاد لتوفير احتياجاتهم وتأمين مستقبلهم.

رحلة كفاح:

لم تتوقف رحلة كفاح وفاء عند هذا الحد، بل واصلت تعليمها وحصلت على دبلوم فني. واصل أبناؤها مسيرة النجاح، حيث حصلت ابنتها على ليسانس حقوق، وحصل ابنها الثاني على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية، بينما أصبح ابنها الثالث نقيبًا بحريًا في القوات المسلحة، وحصلت وفاء على المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، تقديرًا لجهودها العظيمة وتضحياتها في تربية أبنائها ورعايتهم، وتُعدّ قصة وفاء أحمد نموذجًا ملهمًا للكثير من النساء، حيث تُظهر قدرة المرأة المصرية على التغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة.

تهنئة محافظ كفر الشيخ:

وفي السياق ذاته هنأ اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وفاء أحمد محمد 59 عاماً، من قرية دقلت مركز كفرالشيخ، لحصولها على المركز الثاني علي مستوي في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، مشيدًا بدورها العظيم في تربية أشقائها وأبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

‎أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أن تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.