محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض "أهلاً رمضان"

تفقد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، معارض"أهلًا رمضان" كما تابع بقية المعارض على مستوى المحافظة، للتأكد من مدى توافر وإتاحة السلع للمواطنين، والتأكد من توافر إحتياجات الأهالى من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل الي 30٪؜ على بعض السلع، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة إرتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجارى.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن معارض أهلًا رمضان تنتشر في جميع أنحاء المحافظة، وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع المواطنين، على النحو التالى المنفذ الأول لمعرض أهلًا رمضان بمدينة كفرالشيخ، أمام مسجد الخياط، والمنفذ الثانى بمدينة كفرالشيخ، بميدان الـ 47 ومعرض أهلًا رمضان بمدينة قلين، بجوار السكة الحديد، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بسيدى سالم، بشارع ٢٣ يوليو مقابل كنيسة مار جرجس، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الرياض، أمام المحكمة، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بيلا، بجوار بنزايون القديم، والمعرض الثانى بمدينة بيلا، بحديقة السلام، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الحامول، بشارع العاشر من رمضان مقابل المستشفى المركزى.

هذا بإلإضافة إلى، معرض أهلًا رمضان بمدينة بلطيم، بجوار السوق القطاعى، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة دسوق، بالميدان الابراهيمى، ومعرض أهلًا رمضان الثانى بمدينة دسوق، بكورنيش النيل بالفحص المرورى، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة فوة، بحديقة العائلات، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مطوبس، أمام مجلس المدينة، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة برج البرلس، بجوار مجلس المدينة بطريق الكورنيش، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة سيدى غازى، أمام مجلس المدينة وشادر اللحوم بجوار جمعية خير بلدنا، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مسير، بجوار مكتب البريد.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ومحالات الجزارة ومحلات بيع الأسماك، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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