شاهد.. الصور الأولى لحريق ديكور مسلسل "جودر" بمدينة الإنتاج الإعلامي

اندلع منذ قليل حريق محدود بديكور مسلسل “جودر” الذي يتم تصويره بالحي الشعبي بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد قامت إدارة الحماية المدنية بقطاع الامن بالمدينة بالتعامل الفورى مع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه تماما وإخماده.

ووفق بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي، تقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها من إجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه ، وقد باشرت قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة علي هذه العمليات.

وأسفر الحريق علي عدد محدود من الاصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات الي المستشفيات القريبة لاسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح ،،، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب إندلاعه.

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