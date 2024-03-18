نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مزرعة الدواجن بكلية الزراعة

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، إن كلية الزراعة بجامعة أسيوط تمتلك مزارع لإنتاج الدواجن، تمثل قطاع مهم من قطاعات الجامعة المميزة، الأكبر فى حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية، لما تضمه من وحدات إنتاجية لتربية وإنتاج مختلف أنواع الطيور الداجنة، وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة، إلى جانب خدماتها البحثية والعلمية والمجتمعية، مؤكدا دعم الجامعة غير المحدود لكلية الزراعة لتنفيذ المشروعات العلمية المتميزة التي تخدم الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية والمعملية.

وفي إطار ذلك، أجرى الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، اليوم الإثنين الموافق 18 من مارس ،جولة تفقدية لمزرعة الدواجن بكلية الزراعة؛ لمتابعة أعمال التطوير ورفع القدرة الإنتاجية لعنابر تسمين الدواجن .

وخلال الجولة؛ تفقد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عنابر تسمين الدواجن قبل الذبح ، وغرفة الذبح وإعدادها للتوزيع فى منافذ البيع بكلية الزراعة ، إلى جانب غرفة ثلاجة التجميد لحفظ الدواجن ، ثم أعقبه تفقد لعنابر تسمين الطيور بالمبنى والتي تضم أنواع الطيور المختلفة من البط أو الرومي، السمان، الدجاج، وقطاع الأرانب ، فضلا عن تفقده لمزرعة صيد السمك ، وأسرة النعام التي تم شراءها مؤخراً ، وذلك للتوجه إلى تربية وإنتاج النعام لدعم الحركة البحثية، إلى جانب تفقده لمبنى إدارة المزرعة ، ومعامل الأبحاث والتشريح ، ومعمل التغذية ، ومعمل جودة البيض ، ومصنع الأعلاف ، مشدداً على ضرورة وضع خطة تسويقية لترويج منتجات المزرعة والتعريف بها وبأماكن بيعها داخل الجامعة مع إمكانية توجيه حصة منها لتلبية احتياجات القطاعات الغذائية بالجامعة .

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، عن دعم إدارة الجامعة للمزرعة، من خلال رفع القدرة الإنتاجية لقطاع التسمين من 1200 كتكوت إلى 4000 كتكوت تسمين، مشيرًا إلى تحسين السلالات المحلية للقطاع البياض، وإدخالها مع بعض السلالات الأجنبية لانتاج سلالات متخصصة فى اللحم، وأخرى فى إنتاج البيض.

رافق الدكتور محمود عبدالعليم خلال الجولة، الدكتور عادل محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فرغلى علم الدين رئيس قسم الدواجن والمشرف العلمي على مزارع الدواجن، والمهندس على عميرة مدير المزرعة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الأقسام، والمهندسين والعاملين بالمزرعة.