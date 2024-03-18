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الإثنين 18 مارس 2024
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محافظات

الأم المثالية بأسوان: كافحت وتعبت كثيرا لأوفر لأولادي حياة كريمة وربنا عوضني خير

هدي أحمد الأم المثالية
هدي أحمد الأم المثالية بأسوان
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سجدت لربي شكرا بعد بعد علمي باختياري الأم المثالية وكانت مفاجأة جميلة من بناتي شعرت معها وكأن ربنا عوضني خير عن تعبي كانت هذه هي الكلمات التي بدأت بها  هدى أحمد عبد الله أحمد الأم المثالية بأسوان حديثها مع “البوابة نيوز”

وقالت هدى 51 عاما حاصلة على دبلوم تجارة والأم المثالية  علي مستوي محافظة أسوان:" توفى زوجي منذ 19 عام وكان عمره حينها 40 عاما حيث توفى عقب مرضه بفيروس" سي" وترك لي ثلاثة بنات ، لافتة إلي أنها تزوجت وعمرها 20 عاما من رجل بسيط يعمل بشركة الكهرباء بأسوان" .

 وأضافت :"  بدأت رحلة كفاحي عندما توفى زوجي منذ 19 عام وكنت بعمر 32 عاما وترك لي ثلاثة بنات سمر كانت في الصف الرابع الابتدائي وعمرها 10 سنوات وسها كانت في الصف الأول الابتدائي وعمرها 6سنوات  وسهيلة كان عمرها ثلاث سنوات ونصف ، مشيرة إلي أنها عانت كثيرا بعد موت زوجها قائلة رفضت الزواج من أجل رعايه بناتي حيث اهتممت اهتماما كبيرا بدراستهم وشددت من أزرهن حتي حصلوا علي مؤهلات جامعية ، لافتة إلى أن معاش الاب كان لايكفي  من كثرة الأعباء والمسؤوليات على عاتقها حيث كانت تتقاضى معاش زوجها في ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل اخر". 

وتابعت  الأم المثالية بأسوان: “ كنت لبناتي الأب والأم معا لأنني مررت بنفس ظروفهن حيث تربيت يتيمة بسبب وفاه والدي وكان عمري وقتها عام ونصف ، موضحة أنه بعد 10 سنوات من وفاة زوجي وعند وصول ابنتي الكبرى سمر لمرحلة الثانوية العامة اضطررت للعمل بإحدى الحضانات لكي لا تشعر بناتي بصعوبة الحياة وكافحت وتعبت كثيرا لأوفر لهم حياة كريمة حتى حصلت ابنتي الكبرى سمر على بكالوريوس تجاره english وتعمل الآن بإحدى البنوك وسها حصلت على بكالوريوس علوم وتعمل الآن مدرسة بالحصة أما سهيلة الأبنة الصغرى فهي طالبة في السنة النهائية بكلية الهندسة ، لافتة إلى أنها سعيدة بحصولهم  علي مؤهلاتهم الجامعية وتري دائما عوض ربنا لها في بناتها” .

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