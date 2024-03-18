كيت ميدلتون تكذب الشائعات وتظهر بجانب الأمير ويليام بصحة جيدة

الإثنين 18/مارس/2024 - 03:45 م

بدت زوجة أمير ويلز، الأمير ويليام، كيت ميدلتون "سعيدة وبصحة جيدة" حيث شوهدت بجانب الأمير ويليام وهي تقوم بالتسوق بالقرب من منزلها في أديلايد كوتيدج، وفقًا للتقارير.

وشوهد أمير وأميرة ويلز في أحد متاجر المزارع المفضلة لديهما على بعد حوالي ميل واحد من منزلهما الواقع داخل أراضي وندسور هوم بارك، حسبما قال أحد المتفرجين المبتهجين لصحيفة ذا صن .

ويأتي ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه كيت إلى تخطي موكب عيد القديس باتريك بينما تواصل تعافيها من عملية جراحية في البطن.

ولم يتم الكشف عن حالتها الصحية للجمهور بعد، لكن أصدقاؤها زعموا أنها قد تتحدث قريبًا عن مرضها في محاولة لقمع الشائعات الكاذبة التي انتشرت في غيابها.

وقال المقربون من كيت وويليام إن الزوجين سيكشفان عن المزيد من المعلومات حول تعافيها في الوقت المناسب، وفقًا لصحيفة صنداي تايمز، التي ذكرت أن عودتها إلى الواجبات الملكية يجب أن تأتي بعد 17 أبريل.

وقال مصدر للصحيفة: "إنهم في أقصى حالات انفتاحهم عندما يتفاعلون مع أفراد الجمهور، وأستطيع أن أرى عالماً قد تناقش فيه الأميرة تعافيها من خلال الارتباطات. إذا كانت ستفعل ذلك، فهذه هي الطريقة التي ستفعل بها”.

جاء هذا الظهور الواضح بعد رد فعل عام عنيف بعد قرار كامبريدج بمشاركة صورة عائلية قامت كيت بتحريرها في عيد الأم.

وظهرت صورة عائلية تم نشرها بمناسبة عيد الأم في قلب الخلاف الملكي الذي أثار مخاوف من "التلاعب" بها.

ونُشرت صورة كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة، جورج وشارلوت ولويس، يوم الأحد، لكن وكالات الأنباء سحبتها بعد ذلك بعد رصد أخطاء واضحة في الصورة.

وتحدثت أميرة ويلز في يوم القديس باتريك لأنها تفتقد الاحتفالات لأول مرة منذ سبع سنوات وسط مخاوفها الصحية المستمرة.

واضطرت كيت إلى تخطي العرض هذا العام حيث تواصل تعافيها من عملية جراحية في البطن خضعت لها في يناير.

وتعرضت الأميرة لنظريات مؤامرة لا أساس لها بشأن صحتها في الأسابيع الأخيرة، لكنها تتعافى بعيدًا عن أعين الناس في منزلها في وندسور.