استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2950 جنيهًا

سيطرت حالة من الاستقرار علي أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين في مصر عند مستوى 2950 جنيها للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية، وذلك بالتزامن مع استقرار حجم الطلب على الذهب خلال شهر رمضان 2024.

كما سجل سعر عيار 18 نحو 2533 جنيها.

وجاء سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1953سعر.

الجنيه الذهب 23640 جنيها.

انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 25 جنيه ليغلق عند المستوى 2945 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2970 جنيه للجرام.

ومنذ كسر الذهب المستوى 3000 جنيه للجرام استقرت تداولات السعر بشكل كبير ليتحرك في نطاق ضيق من التداولات يصل إلى 40 جنيه تقريباً ولكنه فقد الزخم الصاعد حالياً ويميل إلى الهبوط بشكل تدريجي.

يرجع هذا إلى استمرار التراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي يقلل من تسعير الذهب بشكل تدريجي، بينما يواجه الذهب من ناحية أخرى تراجع حالي في الطلب قد يتزايد تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر رمضان.

أعاد الثقة إلى الأسواق ودفع سعر الذهب إلى التسعير الطبيعي الذي يتوقف على العرض والطلب.

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم لتكسر المستوى 2150 دولار للأونصة لتصل إلى منطقة المستوى 2145 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 23.6% لموجة الصعود الأخيرة ولكنها ارتدت لأعلى من جديد من هذا المستوى في إعادة اختبار لمنطقة المستوى 2150 دولار من جديد.

استكمال الهبوط في سعر الذهب وكسر المستوى التصحيحي عند 2145 دولار سيدفع السعر إلى مزيد من الهبوط ليستهدف المستوى 2120 دولار ثم المستوى 2115 دولار للأونصة، ولكن صعود السعر فوق المستوى 2172 دولار للأونصة.