خاص.. المخرج إسلام خيرى يكشف تفاصيل حريق ديكور مسلسل جودر

قال المخرج اسلام خيرى، إن حريقا بسيطا نشب منذ قليل بأحد جدران ديكور مسلسل جودر الذي يتم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أنه تم السيطرة عليه سريعا دون حدوث اي خسائر أو إصابات.

وأضاف مخرج مسلسل جودر في تصريحات خاصة لـ"لبوابة نيوز"، أن الحريق حدث منذ قليل وأن عمليات التصوير مستمرة بعد السيطرة عليه، وأنه يحمد الله على عدم حدوث اي إصابات أو خسائر، مؤكدا أنه بخير هو وكل فريق عمل المسلسل وسوف يستكمل تصوير مشاهد المسلسل اليوم بدون الحصول على أي راحة.

يشار إلى أن مسلسل جودر من تأليف أنور عبدالمغيث واخراج اسلام خيرى وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين.