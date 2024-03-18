"ناشئات الزهور" لكرة اليد يتوج ببرونزية كأس مصر

أحرز فريق ناشئات نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2008 الميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر وذلك بعد فوزه على نادي أصحاب الجياد بنتيجة 29-27 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سيتي كلوب بكفر الشيخ لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية، فيما فاز نادي باكوس بالميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على نادي الشمس بنتيجة 26-16.

وحقق فريق نادي الزهور للناشئات مشوار جيد في البطولة قبل أن يتأهل إلى المربع الذهبي، ويخسر أول مباريات النهائي أمام نادي باكوس بضربات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي لتنتهي المباراة بنتيجة 27-26 بفارق هدف واحد.

وتضم قائمة الفريق كلا من: مريم محرم، اسراء محرم، حبيبه محمود، زينه محمود، ملك عمرو، مريم حسين، نيجار عماد، حبيبه طلعت، حبيبه اسامه، هانيا هاني، ليلي فؤاد، ملك مصطفى، حبيبه وائل، نور جمال، حبيبه صلاح ، نور باسم، جني حسني، جومانه حازم، لجين عمر، روان درويش، سما احمد، ريتاج محمد، سلمي محمد، لامار محمود.

ويقود الفريق فنيًا: مشرف قطاع الناشئات حسين وهبه؛ مدرب الفريق احمد جمعه؛ مساعد المدرب وليد احمد؛ مدرب حراس المرمى مهند فتحي؛ اداري الفريق سهام كمال؛ اخصائي نيرة فوزي.