روجينا فوزي الأم المثالية بسوهاج: "فخورة بنجاحي في تعليم بناتي وتزويجهن"

نالت روجينا فوزي بهادر نور لقب الأم المثالية في محافظة سوهاج لعام 2024، روجينا هي نموذج ملهم للمرأة المصرية التي واجهت التحديات بصبر وعزيمة ونجحت في تربية بناتها وجعلهن نساء ناجحات.

رحلة صبر وتحدٍ:

حصلت روجينا على بكالوريوس علوم التربية عام 1982 وعملت كمدرسة علوم، وواجهت روجينا تحديات صعبة بعد وفاة زوجها في حادث مأساوي، تاركًا لها ثلاث بنات صغيرات بحاجة إلى رعاية وتربية.

إرادة لا تلين وعزيمة قوية:

لم تستسلم روجينا للظروف الصعبة. واجهت التحديات بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين، استعانت بموهبتها في الخياطة لتدعم دخل الأسرة وتوفر احتياجات بناتها.

بنات ناجحات:

تفتخر روجينا ببناتها الثلاث، داليا، مدرسة الرياضيات، وإنجي، مدرسة الفلسفة، ومارتينا، الحاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.



روجينا فوزي بهادر نور: نموذج للأم المثالية

سوهاج، مصر: نالت روجينا فوزي بهادر نور لقب الأم المثالية في محافظة سوهاج لعام 2024. روجينا هي نموذج ملهم للمرأة المصرية التي واجهت التحديات بصبر وعزيمة ونجحت في تربية بناتها وجعلهن نساء ناجحات.

رحلة صبر وتحدٍ:

حصلت روجينا على بكالوريوس علوم التربية عام 1982 وعملت كمدرسة علوم. واجهت روجينا تحديات صعبة بعد وفاة زوجها في حادث مأساوي، تاركًا لها ثلاث بنات صغيرات بحاجة إلى رعاية وتربية.

إرادة لا تلين وعزيمة قوية:

لم تستسلم روجينا للظروف الصعبة. واجهت التحديات بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين. استعانت بموهبتها في الخياطة لتدعم دخل الأسرة وتوفر احتياجات بناتها.

بنات ناجحات:

تفتخر روجينا ببناتها الثلاث، داليا، مدرسة الرياضيات، وإنجي، مدرسة الفلسفة، ومارتينا، الحاصلة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وأعربت عن شعورها بالفخر لتمكنها من تعليم بناتها تعليمًا جامعيًا ورؤيتهن متزوجات وأمهات.

الشكر والتقدير:

تقدمت روجينا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأمهات المصريات ودعمه المستمر لهن، كما شكرت وزيرة التضامن الاجتماعي على التزامها بالشفافية واختيارها الأحق بلقب الأم المثالية.

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