محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأولى بالرعاية

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية من الأكثر احتياجاً، كما وجه بحل مشكلة تسرب مياه الري من خليج أبو إسحق بقرية العدوة، وكذا مراجعة موقف توصيل خدمات الصرف الصحي للتوسعات الجديدة بمنطقة باغوص بحى الجون بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، وجبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأكثر احتياجاً، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، بجانب التنسيق مع إحدى الجمعيات لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتمويل مشروعات "محلات بيع ملابس"، أو "تجهيز بقالة وأعلاف" وغيرها.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالفيوم، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعددٍ من الحالات المرضية الأكثر احتياجاً من الأسر الأولى بالرعاية، وعمل الفحص الطبي اللازم لسيدة تعاني من التهاب بإحدى الساقين لإجراء عملية جراحية لها، إضافة لإجراء الفحص الطبي اللازم لطفل يعاني من تأخر في النمو بسبب ضمور فى خلايا المخ، بالتنسيق بين أطباء مستشفى الفيوم العام، ومستشفى التأمين الصحي، وتحديد العلاج المناسب له وتوفيره على نفقة الدولة، وسرعة عمل القومسيون الطبي لشاب يعاني من ضعف بالنظر لتحديد نسبة العجز، لبحث إمكانية منحه معاش "تكافل وكرامة"، موجهاً وكيل مديرية العمل بالفيوم، بتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تتناسب وظروفه.

وبشأن تضرر عدد من مواطني قرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، من تسرب مياه الري داخل منازلهم من خليج أبو إسحاق "المغطاة" المارة داخل قريتهم، مما يعرض منازلهم للخطر، وجه محافظ الفيوم، بسرعة التنسيق بين وكيل الموارد المائية والري، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بسرعة معاينة المشكلة على الطبيعة ووضع الحلول الجذرية لها حفاظاً على سلامة المواطنين، كما استمع محافظ الفيوم، لمطلب عدد من القاطنين بالتوسعات الجديدة بمنطقة باغوص، التابعة لحي الجون بمدينة الفيوم، بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم، موجهاً رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمراجعة موقف منازل هؤلاء المواطنين لبيان مدى إمكانية توصيل الخدمات لهم.

كما استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات، الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهاً وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مع مراعاة ظروف ذوى الهمم خلال توفير الوظائف الملائمة لهم، مشدداً على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعلياً، وتقاضيهم للأجور تبعاً للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، مع العمل لاستثمار طاقات الشباب الاستثمار الأمثل من خلال توفير فرص العمل الملائمة لهم.

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