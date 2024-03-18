توزيع فوانيس رمضان على الأطفال مرضى السرطان في «أورام الأقصر»

في لفتة إنسانية، نظم مجموعة من المنشدين احتفال دينى بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لدعم الأطفال المرضى في مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الاقصر، وتقديم ابتهالات دينية فى جو يسوده الفرحة والسعادة للأطفال المرضى وذويهم.

وأكد المنشدون، أن زيارة المرضى فى "شفاء الأورمان" تعد مبادرة إنسانية نحرص على القيام بها على مدار العام، وخاصة مع قدوم الشهر الفضيل؛ هدفها رسم الابتسامة على وجوه الأطفال، محاربي مرضى السرطان، ومن أجل إدخال الفرحة والسرور على قلوب المرضى، مؤكدين على ان هذه الاحتفالية تعكس الود والتراحم وتؤكد على الترابط الإنسانى بين المجتمع، وخلال الاحتفال الدينى وزع المنشدون الفوانيس وتقديم الابتهالات الدينية والمديح في حب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنشاد عدد من القصائد التي أدخلت السعادة على وجوه الأطفال؛ وسط تفاعل من المرضى وذويهم وإطلاق السيدات الزغاريد للتجاوب مع المنشدين.

وشدد شباب المنشدين على أهمية الزيارات لمرضي الأورام السرطانية، لأنها تساعد فى تحسين الحالة النفسية والمعنوية لهم، والتى يجب أن تكون فى أحسن حال طول فترة العلاج لزيادة نسب الشفاء، وهو ما يتحقق بمثل تلك الزيارات التى تحقق السعادة لكل الأطراف.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لشباب المنشدين على دعم مرضى السرطان من الأطفال، خلال نهار رمضان لزيارة مرضى محاربي السرطان؛ والذى يعتبر أكبر حافز يٌساعد الأطفال على تخطي مراحل التعب، ويدعم حالتهم النفسية والمعنوية خلال رحلتهم العلاجية.

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زيارة المنشدين (5)

زيارة المنشدين (4)

زيارة المنشدين (6)

زيارة المنشدين (2)