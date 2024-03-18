ضبط تشكيل للاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 80 مليون جنيه بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية .

هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد ..