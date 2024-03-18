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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط تشكيل للاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 80 مليون جنيه بالقاهرة

إستمراراً للضربات
إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بأسلوب "المقاصة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها ( قرابة " 1,2 مليون دولار - 48 ألف ريال سعودى) بالإضافة لبعض المشغولات الذهبية والفضية  .

هذا وتقدر المضبوطات بقيمة مالية تجاوزت ( 80 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد ..

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