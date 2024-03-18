كأس عاصمة مصر.. بعثة منتخب تونس تُغادر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة

غادرت بعثة منتخب تونس، صباح اليوم الإثنين، إلى القاهرة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام، خلال الفترة من بين 18 و26 مارس 2024، خلال التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الجمعة المقبلة، بمشاركة 4 منتخبات، وهم منتخب مصر وكرواتيا وتونس إضافة إلى نيوزيلندا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت نقل مباراة الفراعنة خلال افتتاح البطولة أمام نيوزيلندا إلي إستاد العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من استاد القاهرة.

يذكر أن جزء من بعثة منتخب نيوزيلندا برئاسة "روب بيكستوك" وصل إلى القاهرة، أمس استعدادا لخوض البطولة.