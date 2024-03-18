ads
الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس عاصمة مصر.. بعثة منتخب تونس تُغادر إلى القاهرة للمشاركة في البطولة

منتخب تونس
منتخب تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت بعثة منتخب تونس، صباح اليوم الإثنين، إلى القاهرة، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، والتى تقام، خلال الفترة من بين 18 و26 مارس 2024، خلال التوقف الدولي.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة الجمعة المقبلة، بمشاركة 4 منتخبات، وهم منتخب مصر وكرواتيا وتونس إضافة إلى نيوزيلندا.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قررت نقل مباراة الفراعنة خلال افتتاح البطولة أمام نيوزيلندا إلي  إستاد العاصمة الإدارية الجديدة بدلا من استاد القاهرة.
يذكر أن جزء من بعثة منتخب نيوزيلندا برئاسة "روب بيكستوك" وصل إلى القاهرة، أمس  استعدادا لخوض البطولة.

منتخب تونس عاصمة مصر منتخب مصر