ندوة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد بخدمة اجتماعية الفيوم.. صور

شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية، بجامعة الفيوم، ندوة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بحضور الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد ربيع بمركز إعلام محافظة الفيوم، والطلاب، وذلك اليوم، بالكلية.

أكد الدكتور أحمد حسني، أن شهر رمضان المعظم هو شهر الروحانيات والانتصارات الكبرى، والتي كان آخرها الانتصار خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، متناولًا التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر عبر عصورها المختلفة، والتي استطاعت بجهود وإخلاص الرجال الأوفياء، من تحقيق النصر والتطور والرقي المطلوب موجهًا الشباب بضرورة التمتع بالانتماء والوطنية وحب الوطن.

وأشارت الدكتورة نادية حجازي، إلى أن يوم الشهيد من الأيام شديدة الأهمية، ويقام تخليدًا وإجلالًا لذكرى شهدائنا الأبطال والبواسل، وتعبيرًا عن الواجب الوطني تجاههم. مضيفة أن شهداء الوطن ضحوا بأرواحهم الذكية من أجل أن نعيش نحن في أمن وسلام.

كما تناول العقيد هاني رشاد تاريخ ومكان مولد الفريق الأول عبد المنعم رياض والحروب المتعددة التي خاضها والتي شملت الحرب العالمية الأولى وحرب 48، والعدوان الثلاثي، وحرب اليمن، وحرب 67، وحرب الاستنزاف، وظروف استشهاده يوم 9 مارس عام 1969 ، والذي من أجله تم جعل هذا اليوم من كل عام للاحتفال بيوم الشهيد.

كما ناقش دور المرأة في الحروب، وكذلك ما يتعرض له الشباب المصري من محاولات للنيل من إيمانه وعقائده.

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