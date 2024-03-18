طب قصر العينى يطلق حملة للتوعية بمخاطر المخدرات ومشروبات الطاقة

تحت شعار “مصر خالية من السموم والمخدرات” ، أطلق طلاب قسم الطب الشرعى والمسوم الاكلينية بالاشتراك مع طلاب طلاب كلية طب قصر العينى والطلبة الوافدين حملة تطوع للتوعية بمخاطر السموم والمخدرات ، و محو الأمية الصحية لدى الشباب.

جاء ذلك خلال اليوم العلمى لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينية بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العينى ، والدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء السابق والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة ، رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية والدكتورة نيفين الدسوقى والدكتورة أمانى هنون ونخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .



وقالت الدكتورة شيرين غالب إن مخاطر السموم غير التقليدية ، أصبحت أكتر ضرراً وتأثيراً على صحة وحياة الشباب الذى يجد فى تناولها نوع من التجديد، ولا يعتبرها المجتمع مواد مخدرة أو محظور تناولها، مثل مشروبات الطاقة ، والسجائر الإلكترونية ومجموعة كبيرة من المنشطات التى يتناولها الرياضيين، وأقراص وأعشاب التخسيس مجهولة المصدر والتى تحتوى جميعها على مواد سامة وقد تؤدى للوفاة .

وشددت غالب على ضرورة متابعة الأسرة لصحة الشباب وملاحظة أية تغيرات تطرأ عليها ، ومحاولة الكشف المبكر والحد من مخاطر تعاطى المخدرات التقليدية ، والجديدة مثل مواد الاستروكس المخدرة والتى تلاحظ انتشارها بين بعض الفئات.

وعلى هامش اليوم العلمى ، أجريت مسابقة للطلاب أسفرت عن اختيار أفضل فيلم تسجيلى وعرض مسرحى وأفضل خطة توعية للوصل للشباب