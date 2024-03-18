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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية ينعى مدرسا توفى أثناء العمل بالزقازيق

وفاة مدرس اثناء العمل بالشرقية

ممدوح غراب محافظ
ممدوح غراب محافظ الشرقية
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نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، أحمد صبرة محمد حسانين كبير معلمين مادة الكيمياء بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والذي وافته المنية اليوم أثناء تأدية عمله بالمدرسة وخلال فعاليات اليوم الدراسي داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم، وللعاملين بقطاع التربية والتعليم، مؤكدا ضرورة توفير كل سبل الدعم اللازمة لأسرته وتلبية كل احتياجاتها.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن الراحل الكريم قد أشاد جميع المعلمين من زملائه ورؤسائه بالمدرسة بحسن خلقه وسيرته المحمودة ومعاملته الطيبة مع الجميع بالوسط التعليمي .

وفاة مدرس الزقازيق الشرقية محافظ غراب